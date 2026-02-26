हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરત જિલ્લામાં કસાઈઓ બન્યા બેફામ, ગૌહત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો, જુઓ Video
Dilip Chaudhary
|
Feb 26, 2026, 04:12 PM IST
Surat Hathoda Village Attack on Police and Gau Rakshak
04:31
u
વડોદરા પાલિકાએ લોકોના પૈસા કર્યા બરબાદ, ત્રણ સ્વિમિંગ પુલ બંધ, નવો બનાવવા 100 કરોડ ફાળવ્યા
08:48
u
સુરતના હજીરા પ્લાન્ટમાં ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, તોડફોડ અને આગની ઘટના
04:45
u
ST, SC અને OBC વિરોધી સરકાર છે, વિધાનસભામાં કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ, ગૃહમાંથી કર્યું વોકઆઉટ
01:09
u
દાંતામાં સ્ટ્રોબેરીની સફળ ખેતી, જયંતીભાઈ નામના ખેડૂતે સુકા પ્રદેશમાં કર્યો કમાલ
01:32
u
19 એપ્રિલના યોજશે ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા, ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની જાહેરાત
01:20
u
ઇઝરાયલમાં PM મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત, એરપોર્ટ પર નેતન્યાહૂએ ગળે લગાવ્યા, ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું
01:13
u
બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા દિનુમામાંનું પાદરામાં શક્તિ પ્રદર્શન, કહ્યું- 'આ મારી છેલ્લી ચૂંટણી, હવે નહિ લડું'
03:19
u
પાકિસ્તાન બોર્ડર પાસે IAFની ગર્જના, સુખોઈએ છોડ્યા બોમ્બ, જેસલમેરમાં વાયુ શક્તિ 2026 યુદ્ધાભ્યાસ
01:11
u
રાજ્યમાં સરકારી ભરતી અંગે અત્યંત મહત્વના સમાચાર
00:46
u
ગુજરાત સરકારને છેલ્લા 2 વર્ષમાં દારૂના વેચાણથી અધધધ આવક
Trending news
Budh Ast
ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા દિવસે બુધ થશે અસ્ત, 4 રાશિઓને મળશે જબરદસ્ત ધનલાભ
gujarat vidhansabha
30 રૂપિયામાં વડાપાંઉ નથી મળતું, સગર્ભાને 27 રૂપિયામાં ભોજન કેવી રીતે અપાય છે?
Ind vs Zim
ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખુશખબર, સેમિફાઈનલનો રસ્તો બન્યો સરળ!
gujarat
આબરૂના કાંકરા! 45 હજાર ઠાકોર સમાજના લોકોનો મામલો પણ મંત્રીએ સૂચન હોવાનું કહી જવાબ...
Team India
T20 World Cup 2026 : મેચ ચેન્નાઈમાં, પરંતુ ભારતનું ભવિષ્ય નક્કી થશે અમદાવાદમાં
India Job Market 2026
આવી ગયો AIનો જમાનો...કોણ કહે છે AIથી નોકરીઓ ખતમ થઈ જશે! વધી 34 ટકા ડિમાન્ડ, આ લોકો..
gujarat
લાડુ છે કે પથ્થર? પાટણની સમરસ હોસ્ટેલમાં લાકડા તોડ બુંદીના લાડુ પીરસાતા હોબાળો
ArcelorMittal Nippon Steel Company
સુરતમાં ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, તોડફોડ અને આગચંપી
AMC advance tax rebate
અમદાવાદીઓ ટેક્સમાં 15 ટકા સુધીની રિબેટ મેળવવી છે તો આ છે સૌથી સહેલો રસ્તો, જો જો...
Gold price today
આજે સોનું થયુ સસ્તું! ચાંદીના ભાવમા મોટો કડાકો, જાણો શું છે સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ