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સુરત: પાંડેસરા ભેદવાડ ખાડી ભજયનક સપાટીએ, લોકોને સુરક્ષિત ઠેકાણે ખસેડાયા

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 02:10 PM|Updated: Jul 31, 2026, 02:10 PM
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