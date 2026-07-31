हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
સુરત: પાંડેસરા ભેદવાડ ખાડી ભજયનક સપાટીએ, લોકોને સુરક્ષિત ઠેકાણે ખસેડાયા
સુરત: પાંડેસરા ભેદવાડ ખાડી ભજયનક સપાટીએ, લોકોને સુરક્ષિત ઠેકાણે ખસેડાયા
Written By
Viral Raval
Published: Jul 31, 2026, 02:10 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 02:10 PM
join
share
surat heavy rain news pandesara bhedvad khadi alert watch video
Recommended Videos
11:43
અંબાલાલની આગાહી, અમદાવાદના ભાગોમાં બપોર પછી વરસાદ પડશે!
02:28
Ambalal patel weather forecast watch video
01:21
આગામી 48 કલાક ભારે! આવતી કાલે અમદાવાદમાં શાળા કોલેજોમાં રજા જાહેર
02:28
gujarat weather department shocking weather predictions watch video
01:42
ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસ-AAPએ પાડ્યું ગાબડું, BJPએ સ્પષ્ટ બહુમતી ગુમાવી
01:36
ખેડા: ફાગવેલની ચીખલોડ બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ભાજપને આપી માત
01:39
સુરેન્દ્રનગર: કિર્તી પટેલની વહેલી સવારે પોલીસે કરી ધરપકડ
00:43
Video: ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદ નજીક વહેલી સવારે ધરા ધ્રુજી
09:02
Rijiju to rahul gandhi withdraw the words or apologize
09:53
રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં 'અંધભક્ત' શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોબાળો
09:56
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું- ગૃહમંત્રી લોકસભામાં કેમ આવતા નથી?
01:31
હવામાન વિભાગની આગાહી: 4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, આવતી કાલથી વધશે વરસાદનું જોર
Trending
News
Photos
Videos
વડોદરા શહેર જિલ્લામાં આવતીકાલે પણ તમામ સ્કૂલ કોલેજમાં રજા જાહેર; રેડ એલર્ટને ધ્યાનમા
2
લવિંગના ફેસપેકથી મટી શકે ચહેરાના ખીલ, ઘરે દેશી ઢબે બનાવેલા લેપથી વધશે બ્યુટી
3
શહેઝાદ પૂનાવાલાના એક પગલાથી પરિવારમાં થયો હતો વિવાદ, ભાઈ-ભાભીએ તોડી નાખ્યા હતા સંબંધ
4
સારી હોટલમાં સ્ટે બુક કરો તો આ 5 નિયમોનું પાલન કરજો, નહીં બધા વચ્ચે થશે અપમાન
5
બુધ નક્ષત્ર પરિવર્તન 2026: 8 ઓગસ્ટથી આ 5 રાશીઓને મળશે ઇચ્છિત સફળતા