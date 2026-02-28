સુરતના હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્નમાં મોટો ટ્વિસ્ટ આવ્યો, હિન્દુ વિધિથી નહિ થાય લગ્ન
surat hindu muslim wedding cancelled after controversy : સુરતમાં 101 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નમાં આંતરધર્મીય લગ્નનો વિવાદનો મામલો વકર્યો છે. મુસ્લિમ યુવતીના હિન્દુ યુવક સાથે હિન્દુ વિધિથી લગ્ન નહીં થાય. સમાજના વિરોધ બાદ પરિવારની અસંમતિને કારણે સુરતના યશવી ટ્રસ્ટે પીછેહઠ કરી છે. જોકે, યુવક-યુવતી હજુ પણ લગ્ન માટે મક્કમ છે. આ મામલે દક્ષિણ ગુજરાત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ભારે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. વિવાદ વધતા અને કાયદાકીય ગૂંચવણો ઉભી થતા આખરે ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ લગ્ન રદ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તો બીજી તરફ મુસ્લિમ સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો અને મામલો કલેક્ટર તેમજ પોલીસ કમિશનર સુધી પહોંચ્યો હતો. સમાજે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આ પ્રકારના આયોજનથી શહેરની શાંતિ અને ભાઈચારાના વાતાવરણમાં ખલેલ પડી શકે છે. ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય કાયદાના ઉલ્લંઘનનો આક્ષેપ પણ ઉઠ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત મુસ્લિમ સમાજનાં કન્વીનર અસલમ સાયકલવાલા દ્વારા સુરત ક્લેક્ટર/પોલીસ કમિશ્નરને કરેલ લેખિત રજુઆત બાદ યશવી ફાઉન્ડેશનને મુસ્લિમ યુવતીનાં લગ્ન હિન્દુ યુવક સાથે સમૂહ લગ્નમાં નહીં થાય તેવી બાહેંધરી આપી.