સુરતની પ્રજ્ઞાચક્ષુ દીકરી સાથે ગેમના બહાને દુષ્કર્મ, થોડી તો શરમ રાખો
Surat Rape cse: સુરતમાં (Surat) અલથાણ વિસ્તારની એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, ઘટના ભીમરાડ વિસ્તારમાં આવેલી 'પાયોનીયર વિયોના' નામની નવી બિલ્ડિંગના કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર બની હતી.પીડિતા યુવતી તેના પતિ સાથે મજૂરીનું કામ કરે છે અને સાઇટ પર જ જીવન વિતાવે છે. આરોપી સાદીક આલમ રબી બુર રહેમાન (આલમ) પણ આ જ સાઇટ પર લાદી ટાઇલ્સનું કામ કરતો હતો. તે 15 દિવસ પહેલાં જ આ સાઇટ પર રહેવા આવ્યો હતો.
- કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર ગેમ રમવાના નામે 21 વર્ષીય યુવતીને બનાવી હવસનો શિકાર
- પીડીતાએ પતિને વાત કરતા મામલો અલથાણ પોલીસ મથકે પહોંચ્યો
- પોલીસે નરાધમ સાદીક આલમ રબી બુર રહેમાનની કરી ધરપકડ
10 જાન્યુઆરીએ આરોપી યુવતીના રૂમમાં આવ્યો અને ગેમ રમવાના બહાને તેની નજીક જઈને શારીરિક અડપલા કર્યા. તેણે યુવતીના મોં પર હાથ મૂકીને બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચર્યું. ઘટના બાદ તેણે ધમકી આપીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. 13 જાન્યુઆરીએ પણ તેણે ફરી ગાળા-ગાળ કરીને ધાકધમકી આપી હતી.પીડિતાએ આ ઘટના તેના પતિને જણાવતાં મામલો અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી સાદીક આલમની ધરપકડ કરી હતી.