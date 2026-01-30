ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાને ત્યાં સતત ત્રીજા દિવસે ITની તપાસ, મહત્વના દસ્વાતેજો મળ્યાનો દાવો
સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાને ત્યાં સતત ત્રીજા દિવસે આવકવેરા વિભાગની તપાસ ચાલી રહી છે. તેમના ઘરની બહાર મસમોટો પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. ઘરમાં રાખવામાં આવેલા રોકડ રકમ જ્વેલરી ડાયમંડ સહિતની ચીજ વસ્તુઓ તપાસવામાં આવી રહી છે. ઘરેથી મહત્વના દસ્તાવેજો મળ્યા હોવાનો પણ દાવો છે.અસંખ્ય જમીન મિલકત અન્યોના નામે ખરીદી ત્યારબાદ પોતાના નામે કરી હોવાનો ખુલાસો પણ થયો છે. ગજેરા પરિવાર પર પડેલા દરોડા બાદ જ્યારે ઝી 24 કલાકે પૂર્વ ધારાસભ્ય ધીરુ ગજેરાને સવાલ કર્યો તો, તેઓ મીડિયાથી ભાગતા નજરે પડ્યા. આ તપાસમાં કાળા નાણાનો મોટો ખેલ સામે આવે તેવી શક્યતા છે.