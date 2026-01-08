સુરત: સુરતના યુવકે જબરું ગોતી કાઢ્યું, વાહન પર લગાવશો તો મદદ મળશે
કહેવાય છે કે 'જરૂરિયાત એ જ સંશોધનની જનની છે'. માર્ગ અકસ્માતના વધતા કિસ્સાઓ અને સમયસર મદદ ન મળવાને કારણે થતા મોતના આંકડાને જોતા, સુરતના એક તેજસ્વી યુવાને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી એક અનોખો ઉકેલ શોધ્યો છે. તેમણે 'ECO ભારત' (Emergency Call Operator) નામનો એક સ્માર્ટ QR કોડ વિકસાવ્યો છે, જે રસ્તા પર મુસાફરી કરતા લાખો લોકો માટે સુરક્ષા કવચ સમાન સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ એક ડિજિટલ સ્ટીકર છે જે વાહનચાલકોએ પોતાની કાર કે ટુ-વ્હીલર પર લગાવવાનું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિનો અકસ્માત થાય, તો રસ્તા પરથી પસાર થતી કોઈપણ વ્યક્તિ માત્ર આ QR કોડ સ્કેન કરીને ઇજાગ્રસ્તના પરિવાર અને ઇમર્જન્સી સેવાઓને જાણ કરી શકે છે.