Surat : માંડવીના તાપી રિવરફ્રન્ટ નજીક નદીમાં છોડાયું કેમિકલયુક્ત પાણી ! જુઓ Video
માંડવી તાલુકાના તાપી રિવરફ્રન્ટ નજીક તાજેતરમાં નદીનું પાણી ભૂરું અને દુષિત દેખાતા સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. ગટર મારફતે કેમિકલયુક્ત દૂષિત પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આસપાસ કોઈ મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત ન હોવા છતાં આ દૂષિત પાણી ક્યાંથી આવ્યું તે અંગે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં તંત્રની કામગીરી પર પણ પ્રશ્ન ઉભા થયા છે.