ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત: વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે મોત વ્હાલું કર્યું, 3ના મોત, એક દીકરી બચી ગઈ

Viral Raval | Feb 25, 2026, 01:30 PM IST
Surat news 3 members of a family lost their lives due to harassment by moneylenders

Trending news