સુરત: વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે મોત વ્હાલું કર્યું, 3ના મોત, એક દીકરી બચી ગઈ
Viral Raval
|
Feb 25, 2026, 01:30 PM IST
Surat news 3 members of a family lost their lives due to harassment by moneylenders
01:51
u
Video: સ્વામિનારાયણ સંત ફરીથી વિવાદમાં, કોટેશ્વર ગુરુકુળના સ્વામી મહિલા સાથે હોટલમાં જોવા મળ્યા
00:41
u
હું વચ્ચે પડ્યો એટલે બચ્યા પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી- ટ્રમ્પ
02:05
u
મહેસાણામાં પતિ સાથે પત્નીએ આચરી છેતરપિંડી, લગ્ન કર્યા બાદ દાગીના લઈ પ્રેમી સાથે થઈ ફરાર; જુઓ VIDEO
01:37
u
આગામી 24 કલાક રાજ્યના આ 8 જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી, જુઓ Video
03:13
u
રાજકોટના જેતપુરમાં પ્રેમી-પ્રેમિકા વચ્ચે મારામારી, બંનેને સામાન્ય ઈજા પહોંચી
00:50
u
મને યુવા કોંગ્રેસના અમારા બબ્બર શેર સાથીઓ પર ગર્વ છે- રાહુલ ગાંધી
02:31
u
ગોંડલમાં આપ નેતા જીગીશા પટેલ પર જીવલેણ હુમલો, મહિલાઓએ કારના કાર તોડ્યા, જુઓ Video
00:49
u
ખેડૂતોના મુદ્દે ગુજરાત વિધાનસભામાં શાબ્દિક ટપાટપી જોવા મળી
03:34
u
ONGCના પાપે ખેડૂતો પરેશાન, ખેતરમાંથી પસાર થતા લાઈન લીકેજ, ઘઉંના પાકમાં ઓઈલ ફરી વળ્યું
05:05
u
રાજકોટમાં સતત બીજા દિવસે ડિમોલિશન, બુટલેગરનો વૈભવી બંગલો ધરાશાયી
Trending news
t20 world cup 2026
ભારત સેમિફાઈનલમાં ના પહોંચે તો ટિકિટના પૈસા પાછા આપશે ICC ? ટિકિટ લેતા પહેલા જાણી લો
Relationship Mistakes
Relationship Mistakes: સંબંધોમાં કરેલી આ 5 ભુલો તમારું મહત્વ કરી નાખશે ખતમ
gujarat
"માર્કેટમાં ઉભા હોય તેવી રીતે ગૃહમાં ઉભા ન થાઓ", ગોપાલ ઇટાલિયાને અધ્યક્ષે ખખડાવ્યા
chandra grahan 2026
હોળી ટાણે ચંદ્રગ્રહણ 4 રાશિવાળા માટે પડકારો ઊભા કરશે, જીવવું ઝેર કરશે, પરંતુ...
Abhishek Sharma
ભારતીય બેટ્સમેનોની ખુલી ગઈ પોલ, આ કારણે થઈ રહ્યા છે આઉટ, પૂર્વ ખેલાડીએ કર્યો ખુલાસો
gujarat
હોળી પર અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝન સજ્જ: મુસાફરોની સુવિધા માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનની જાહેરાત
Government
EPFO: બંધ પડેલા PF ખાતાના પૈસા પર સરકારનો મોટો પ્લાન, રકમ કરવામાં આવશે પરત, જાણો
Metabolism
સવારે કરેલી આ 5 ભુલોના કારણે સ્લો થઈ જાય છે મેટાબોલિઝમ, આજથી જ સુધારી લો આ ભુલો
gujarat
સાવધાન! આજથી રસ્તા પર ઉતર્યા પોલીસના ધાડે ધાડા! 15 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ચાલશે ડ્રાઇવ
t20 world cup 2026
ઝિમ્બાબ્વે સામે બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા... આ ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ !