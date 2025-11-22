हिन्दी
પુત્રી સાથે અવારનવાર ઝઘડા કરતા જમાઈને પિતાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો
Viral Raval
|
Nov 22, 2025, 03:45 PM IST
surat news father-in-law killed his son-in-law
00:47
u
રસ્તાના ફોટા મૂકતા જ ટ્રોલ થઈ ગયા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી, Video
02:45
u
માતા-પિતા સાવધાન...ધોરણ 2માં ભણતી બાળકીને શાળા નજીક કોઈ અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્જેક્શન આપી દીધુ
02:27
u
Video: વધુ એક BLOનું SIRની કામગીરી દરમિયાન મોત, ફોર્મ ચેકિંગ દરમિયાન આવ્યો હાર્ટએટેક
02:03
u
રક્ષક જ ભક્ષક? પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરે લિફ્ટમાં યુવતીની છેડતી કરી, શારીરિક અડપલા કર્યા
01:22
u
SIRના દબાણથી વધુ એક BLOની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ
02:56
u
ઓવરટાઈમ કરનારા કર્મચારીને બમણો પગાર? દેશભરમાં ચાર નવા લેબર કોડ લાગૂ થયા
04:30
u
શું જન આક્રોશ યાત્રા કોંગ્રેસને રાજકીય ફાયદો અપાવશે? સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રંગ લાવશે?
04:50
u
શિક્ષકોના જીવની કિંમત શું SIRની એન્ટ્રી કરતાં પણ ઓછી છે? Watch Video
01:20
u
દાહોદના સાદેડામાં BLOની તબિયત લથડી, વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
01:21
u
BLO શિક્ષકના આપઘાત બાદ મીડિયામાં ચેટ વાયરલ, Watch Video
Trending news
Health TIPS
Health Tips: સવારે ખાલી પેટ ક્યારેય ન ખાતા આ 3 વસ્તુઓ, આખો દિવસ બેચેની રહેશે
crime news
પ્લમ્બરે કરી ડોક્ટરના બંગલામાં ચોરી, બૂમાબૂમ થતા પોતાને રૂમમાં પૂર્યો, ભાગવા જતા પકડ
mehsana
વિજાપુરમાં ચોંકાવનારી ઘટના! બાળકીને શાળાની પાછળ લઈ જઈને અજાણી વ્યક્તિએ ઈન્જેક્શન...
Sudeep Pharma Ltd IPO
પહેલા જ દિવસે સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો આ મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી મોટો ફાયદો!
Protein Deficiency
શરીરમાં પ્રોટીન ઓછું હોય તો કયા રોગ થઈ શકે? જાણો કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને પ્રોટીન મળે
Smart TV spying
ચુપચાપ તમારી અંગત વાતો સાંભળે છે Smart TV! પોલીસે આપી ચેતવણી, તત્કાલ કરો આ કામ
salt
ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય જે કહેવાય છે 'મીઠાનો સમ્રાટ', અર્થવ્યવસ્થામાં પણ યોગદાન
Gratuity calculation
પગાર અંગે સરકારનો નવો નિયમ... 5 નહીં, હવે 1 વર્ષ પછી પણ મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
World Best Cities 2025-26
દુનિયાનાં રહેવાલાયક 100 શહેરોની યાદીમાં ગુજરાતનું એકપણ શહેર નહિ!
India vs US Healthcare
વિદેશ જવાનો શોખ હોય તે જરૂર વાંચે ! 17 વર્ષ અમેરિકા રહ્યા પછી ભારત પરત ફર્યું આ કપલ