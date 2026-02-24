ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત: ગજેરા બંધુઓના મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ થતા હડકંપ મચ્યો, 15 નકલી સહી કરી ષડયંત્ર રચ્યાનો આરોપ

Viral Raval | Feb 24, 2026, 11:12 AM IST

સુરતમાં ગજેરા બંધુઓના મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ. ગજેરા બંધુઓ પર 43 ટકા ભાગીદારી હડપવાનો આરોપ. હવાલા મારફતે હોંગકોંગ નાણા ટ્રાન્સફર કરાયાનો આરોપ. 15 નકલી સહી કરીને ષડયંત્ર રચ્યાનો ખુલાસો થતા હડકંપ. પ્રવિણ અગ્રવાલ નામના વ્યક્તિએ કરી ફરિયાદ. શાંતિ રેસિડેન્સીમાં તેમનું શેરહોલ્ડિંગ ઘટ્યું હોવાનો દાવો. પોતાના 43 ટકા શેર 4 ટકા થઈ ગયા હોવાનો દાવો. એક દુકાનની કિંમત પણ અત્યંત ઓછી દેખાડી હોવાનો આરોપ. 2009થી શરૂ થયેલી ભાગીદારીમાં વિશ્વાસઘાત કર્યાનો આરોપ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

