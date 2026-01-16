ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પોલીસ સામે જ અલ્પેશ કથીરિયાએ કાયદો લીધો હાથમાં! પતંગ બાબતે ગ્રાહકોને માર્યો માર

DIPAK CHAVDA| Jan 16, 2026, 08:57 PM IST

Surat News: સુરતમાં પાસના નેતા અલ્પેશ કથીરિયા અને તેના ભાઈ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. પતંગ ખરીદવા આવેલા ગ્રાહકોને બન્ને ભાઈઓ દ્વારા ફટકારવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ સુરતના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતના સરથાણા કિરણ ચોક પાસે પાટીદાર પાઘડીવાળા પતંગ સ્ટોર્સમાં ઝઘડો થયો હતો. દુકાન ચલાવતા અલ્પેશ કીરિયાના ભાઈ સાથે ભાવને લઈ એક ગ્રાહકને માથાકૂટ થઈ હતી. ત્યારે ભાઈનું ઉપરાણું લઈ અલ્પેશ કથીરિયા, તેના ભાઈ સહિત ત્રણ શખ્સોએ ત્રણે સાથે ઝઘડો કરી ઢીકા મુક્કીનો માર માર્યો હતો.

