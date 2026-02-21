સુરતના બિલ્ડરને મહિલા મિત્રએ મરવા મજબૂર કરી! 1 કરોડની બે દુકાન તેના નામે કરી હતી
સુરતમાં જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસે નવો વળાંક લીધો છે. વર્ષ 2025માં બિલ્ડરે 1 કરોડની બે દુકાન એક મહિલા મિત્રના નામે કરી હતી. ત્યારે આ 'મહિલામિત્ર' એ તુષાર ઘેલાણીને મરવા મજબૂર કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મહિલા મિત્ર પૂનમની આજે સુરત પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. એક સમયે બિઝનેસમેનની ઓફિસમાં પૂનમ એક સમયે રિસેપ્શનિસ્ટ હતી, ત્યારે એવુ તો શું થયું કે તુષાર ઘેલાણીએ મહિલા મિત્ર સાથે આબરુ જવાની બીકમાં આવું મોતનું પગલું ભર્યું, એ પણ દીકરીના લગ્નના ચાર દિવસ પહેલા, જાણો.