રિવોલ્વર બતાવી ધમકાવતા ગોટીના આબરૂના ધજાગરા: સુરત પોલીસે જાહેરમાં ફેરવ્યો, ભાઈ નિરાંત ગોટી પણ સકંજામાં

Feb 19, 2026, 05:16 PM IST

chirag goti : સુરતના માથાભારે ચિરાગ ગોટીના દિવસો પલટાઈ ગયા છે. એક સમયે આ રિવોલ્વર તારી સગી નહીં થાય તેમ કહી લોકોને ડરાવતો અને ધમકાવતો ગોટી આજે જાહેરમાં માફી માગતો થઈ ગયો છે. પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શનના નામે ફરી જાહેરમાં ફેરવતાં એની આબરૂના ધજાગરા થઈ ચૂકયા છે. એક સમયે ડરતા લોકો એનો ટપલીદાવ પણ કરી ચૂક્યા છે. ચિરાગ ગોટી સામે એક બાદ એક ફરિયાદો નોંધાતાં ગોટી લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહે તેની સંભાવનાને નકારી શકાય નહીં. ગોટીને પોલીસ રિમાન્ડ પર લઈને પૂછપરછ કરી રહી છે. જેમાં નવા કેસો બહાર આવે તો પણ નવાઈ નહીં.

પહેલીવાર એવું બન્યું છે ચિરાગ ગોટીના સરઘસમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર બહાર આવ્યા હતા. ભીડ એટલી હતી કે પોલીસ પણ ટેન્શનમાં આવી ગઈ હતી. લોકોએ મીઠાઈ વહેંચી અને ફટાકડા ફોડીને ગોટીના રિકન્સ્ટ્રક્શનને વધાવ્યું હતું. હવે ચિરાગ ગોટી જ નહીં જ તેના ભાઈ નિરાંત ગોટીની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આજે ફરી ચિરાગ ગોટીને બજારમાં લઈને પોલીસ નિકળતાં ફરિયાદીઓએ પોલીસને જાહેરમાં હારતોળા કરી વધાવી હતી. એત ખાનગી ટ્રાવેલ્સ માલિકને રિવોલ્વર દેખાડીને 17 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવાનો ગોટી પર આક્ષેપ છે. 

