/લુડો-સાપસીડી-પત્તા રમો ને દારુ પીવો, જશ્નવિલામાંથી 8 ગર્લ-14 નબીરા ઝડપાયા, પાર્ટી કરનારાઓનો પોલીસે હાયડો કર્યો

સુરતના ડુમસમાં બાપુજીની વાડી સ્થિત ‘જશ્ન વિલા 12-એ’માં એક મેકઅપ આર્ટિસ્ટ યુવતીની હાઈપ્રોફાઈલ બર્થ ડે પાર્ટીમાં દારૂની મહેફિલ જામી હતી. જેમાં યુવક-યુવતીઓ મોંઘીદાટ લક્ઝરી ગાડીઓ લઇને પહોંચ્યા હતા. ફાર્મ હાઉસમાં વિદેશી દારૂની બોટલો સાથે સેલિબ્રેશન ચાલી રહ્યું હતું ત્યાંજ પોલીસે રંગમાં ભંગ પાડ્યો હતો. જુઓ આ પાર્ટીમાં કોણ કોણ હતા સામેલ, દારૂ મહેફીલમાં પકડાયેલા લોકોની માહિતી (૧) હરમીત હેમંતભાઇ પટેલ ઉ.વ.આ. ૨૪, ધંધો-વકિલાત, રહે. અગિયારી સ્ટ્રીટ, અડાજણ ગામ, સુરત શહેર., (૨) જશ મુકેશભાઇ જરીવાલા ઉ.વ.આ.૨૪, ધંધો-વેપાર, રહે. એ/બી, સાંઇરાજ બંગ્લોઝ,