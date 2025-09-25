VIDEO: નવરાત્રિ દરમિયાન સુરક્ષા અંગે સુરત પોલીસે કર્યો AI કેમેરાનો ઉપયોગ, સમગ્ર શહેરના મોટા ડોમમાં પોલીસની બાજ નજર
સુરતમાં નવરાત્રિમાં ગરબા રમાતા સ્થળો પર વધુ ભીડ ન સર્જાય તથા લૂંટ કે અન્ય કોઈ નુકસાનકારક પરિસ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે પોલીસે ખાસ AI સિસ્ટમનો ઉપયોગ શરુ કર્યો છે. જેના વડે સમગ્ર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલ મોટા ડોમ પર નજર રહેશે. એક ડોમમાં કેટલી ક્ષમતા છે, કેટલા લોકો પ્રવેશે છે અને નીકળે છે તેના હેડકાઉન્ટ પણ રહેશે. જો ઓવરક્રાઉડ જેવી સ્થિતિ ઊભી થશે તો પોલીસને તરત જ જાણ થશે. આ ઉપરાંત ચોરી જેવી ઘટનાઓ પણ તરત ધ્યાનમાં આવશે. જુઓ ડીસીપીએ આ ખાસ તકનીક વિશે વધુ માહિતી આપતા શું કહ્યું.