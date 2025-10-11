ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત: ભાજપના નેતાએ કાયદાના લીરેલીરા ઉડાવ્યા, ઘટનાનો Video વાયરલ

Viral Raval | Oct 11, 2025, 11:02 AM IST
surat Prakash Khernar celebrated his birthday by cutting a cake on the road video viral

Trending news