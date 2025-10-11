हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરત: ભાજપના નેતાએ કાયદાના લીરેલીરા ઉડાવ્યા, ઘટનાનો Video વાયરલ
Viral Raval
|
Oct 11, 2025, 11:02 AM IST
surat Prakash Khernar celebrated his birthday by cutting a cake on the road video viral
01:10
u
પાટા ઓળંગવાની ઉતાવળ ભારે પડી, યુવક ટ્રેન નીચે આવી ગયો, હચમચાવી નાખે તેવો Video
00:27
u
VIDEO: સુરતમાં સસ્તા સોનાની સ્કીમ આપી ચૂનો ચોપડતો આરોપી સકંજામાં, 30 ટકા ઓછા ભાવના સોનાની લાલચ આપતો
01:29
u
સુરતમાં 18 વર્ષીય યુવકનું રહસ્યમય મોત, મિત્રો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, રાહુલના પરિવારે કર્યો ખુલાસો
01:14
u
VIDEO: કચ્છમાં નકલી કોલગેટનું મોટું રેકેટ ઝડપાયું, દુકાનમાં બનાવવામાં આવતી બોગસ કોલગેટ
09:40
u
રાજકોટ શહેર ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ, મેયર અને MLAએ એકબીજા સામે બાયો ચડાવી...દિવાળી કાર્નિવલના કાર્ડ મામલે વિવાદ
02:39
u
VIDEO: નવા ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ નાગરિકોને સ્વદેશી અપનાવવા કરી અપીલ, અંબાજી મંદિરે સ્ટીકર લગાવ્યા
00:51
u
બોટાદના માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે ખેડૂતોએ રોષ ઠાલવ્યો, કડદાના નામે થતી ઠગાઈને બંધ કરવા માંગ ઉઠી, જુઓ દ્રશ્યો
04:04
u
રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ખાતે PhDમાં અન્યાય મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન, કોંગ્રેસ નેતા પણ આંદોલનમાં જોડાયા..જુઓ સમગ્ર મામલો
00:44
u
કચ્છ: તત્કાલીન SP કુલદીપ શર્મા વિરુદ્ધ દાણચોરી કેસમાં ઈભલા શેઠને માર મારવા મુદ્દે ધરપકડ વોરંટ, watch full video
00:55
u
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે વ્યાકુળ રહેતા ટ્રમ્પનું સપનું તૂટ્યું! વેનેઝુએલાના મારિયા કોરિના મચાડોને મળશે એવોર્ડ, જુઓ VIDEO
Arattai
અરટ્ટઈનો મતલબ શું થાય? લોકોએ નામનો વાંધો ઉઠાવતા Zoho ના સ્થાપકે સમજાવ્યો અર્થ
Hardik Pandya
જાણો કેટલી સંપત્તિનો માલિક છે હાર્દિક પંડ્યા, કુલ નેટવર્થ જાણી ચોંકી જશો
Fredun Pharmaceuticals
શેર છે કે સોનાનો ખજાનો? 5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 1.14 કરોડ, 11300% રિટર્ન
Natural Painkiller
પેનકિલરની જેમ જ અસર કરે છે આ 5 વસ્તુઓ, જાણો કયા દુખાવામાં કઈ વસ્તુ ખવાય
hair fall solution
હેર ગ્રોથ વધારવાનો અસરદાર નુસખો, સરસવના તેલમાં આ 5 વસ્તુ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો
Gujarat Poltics
બનાસ ડેરી પર શંકર ચૌધરીનો દબદબો : 15 બેઠકો બિનહરીફ, દાંતા બેઠક પર પણ ભવ્ય વિજય
donald trump
ટ્રમ્પે હવે ચીન પર દાઝ કાઢી, વધુ 100% ટેરિફ ઝીંક્યો, જિનપિંગ પર લગાવ્યો આ આરોપ
america
પાકિસ્તાનને હથિયાર આપવાનો અમેરિકાએ કર્યો ખુલ્લેઆમ ઇનકાર, શું કારણ હોઈ શકે ભારત ?
gujarat police
ગુજરાતના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર મરીન પોલીસે દરિયામાં અંદર જઈ ગેંગરેપના આરોપી પકડ્યા
Nobel Peace Prize
જે દેશના નેતાએ જીત્યો નોબેલ પુરસ્કાર, તેના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને માને છે ખતરો! જાણો