સુરત: માથાભારે સલમાન લસ્સીએ પોલીસ પર ચપ્પુથી હુમલો કરતા પોલીસે સ્વબચાવમાં કર્યું ફાયરિંગ
મળતી માહિતી મુજબ, સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એક મોટી ટીમ (લગભગ 25 થી 30 પોલીસ જવાનો) ગુપ્ત બાતમીના આધારે વોન્ટેડ આરોપી સલમાન લસ્સીને પકડવા માટે નવસારીના મરોલી ખાતે પહોંચી હતી. સલમાન લસ્સી આ જગ્યાએ પાછળની રૂમમાં સૂતો હતો, જ્યારે આગળની રૂમમાં તેનો પરિવાર હતો. જ્યારે પોલીસ તેની ધરપકડ કરવા પહોંચી, ત્યારે 15 જેટલા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આ આરોપીએ પકડાઈ જવાના ડરથી પોલીસ ટીમ પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કરી દીધો હતો. પોલીસ પર હુમલો થતાં ટીમને અનિચ્છનીય સંજોગોમાં સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ગોળી સીધી સલમાન લસ્સીના પગના ભાગે વાગી હતી, જેના કારણે તે ઘાયલ થયો હતો.