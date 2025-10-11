ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મામાએ ભાણીયાની ઘાતકી હત્યા કરી, શરીરના ટુકડાં કરી ખાડીમાં ફેંક્યા, Video

Viral Raval | Oct 11, 2025, 02:47 PM IST

સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં ભાઠેના શિવ શક્તિ સોસાયટીમાં રહેતા મામા-ભાણેજના સંબંધોને શર્મસાર કરતો એક સનસનાટીભર્યો બનાવ સામે આવ્યો છે. અહીં ધંધાની અદાવતને લઈને મામા મોહમ્મદ ઈતેકાર વાજીએ પોતાના 25 વર્ષીય ભાણેજ અમીર આલમની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી અને બાદમાં તેના શરીરના ટુકડા કરીને ખાડીમાં ફેંકી દીધા હતા. પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ બિહારના વતની મામા મોહમ્મદ ઈતેકાર વાજી અને ભાણેજ અમીર આલમ છેલ્લા 15 વર્ષથી સુરતમાં રહેતા હતા. બંને છેલ્લા બે વર્ષથી સિલાઈ મશીનનું ભાગીદારીમાં કારખાનું ચલાવતા હતા. એક મહિના પહેલા જ મામા ભાગીદારીમાંથી અલગ થઈ ગયા હતા. આરોપી મામાએ મૃતક અમીર આલમને હિસાબ કરવા જણાવ્યું હતું. પરંતુ દિવાળીના કામમાં ભાણેજ હોવાથી હિસાબ પછી કરવાનું જણાવ્યું હતું.જે વાતને લઈને બંને વચ્ચે ઝઘડો થતો હતો. 

