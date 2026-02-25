Video: તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં મહિલા મિત્ર વિશે મોટો ખુલાસો
તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં હવે નવા આરોપ. ઘેલાણીની મિત્ર પુનમ ભદોરિયાએ કોર્ટમાં જામીન અરજી કરી. કોર્ટમાં મેસેજના સ્ક્રીનશોટ સાથે પરિવાર પર આરોપ. પરિવાર તરફથી તુષાર ઘેલાણીને ત્રાસ મળતો હોવાનો આરોપ. પરિવાર તુષાર ઘેલાણીનો માત્ર એટીએમ તરીકે ઉપયોગ કરતો હોવાનો આરોપ.
બીજી બાજુ આ કેસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. પુનમ અને તેના પરિવારના ખાતામાં લાખો રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા હતા. પુનમે છેલ્લા 6 વર્ષમાં 92 લાખ રૂપિયા પગાર લીધો. પુનમની બહેન પ્રિયાને 3 નોટિસ ફટકારવામાં આવી. નોટિસ આપી છતાં પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ નથી. તુષાર અને પુનમ વચ્ચે વોટ્સએપમાં વાતચીત થતી હતી.