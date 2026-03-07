નાનપણની બહેનપણીઓએ એકસાથે કેમ મોત વ્હાલુ કર્યું? પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો
સુરતના સ્વામીનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી બે વિદ્યાર્થિનીના મૃતદેહ મળ્યાનો મામલો હવે શંકાસ્પદ બની રહ્યો છે. નાનપણની બહેનપણીઓએ કોલેજ જવાનું કહી નીકળી સ્વામીનારાયણ મંદિર પહોંચી હતી. બંનેએ મંદિરના બાથરૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને ઝેરી દવા ગટગટાવી હતી. આ દ્રસ્યો મંદિરના સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યુ કે, બંનેએ ChatGPT પર 'How to commit suicide' સર્ચ કર્યુ હતું. મંદિરના બાથરૂમમાંતી ઈન્જેક્શન-દવાની બોટલો મળી આવી છે.