ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરત: કપૂતનું કારસ્તાન, પિતાએ ઘર પાછું માગ્યું તો ઘરને આગ લગાડી દીધી
Viral Raval
Dec 22, 2025, 12:10 PM IST
surat When father asked for the house back he set it on fire
More Videos
00:50
દાહોદના ઈટાવા ગ્રામ પંચાયતનો તલાટી લાંચ લેતો ઝડપાયો
00:49
માઉન્ટ આબુથી અમદાવાદ જતી બસ પલટી ખાઈ ગઈ, Video
02:03
આણંદના ખંભાતમાં વિધર્મી યુવકે પિતા-પુત્ર પર છરાથી હુમલો કર્યો
03:42
અમદાવાદ: તેમનો ઈગો હર્ટ થયો એટલે તેમણે મારા પર હુમલો કર્યો-ભોગ બનનારી યુવતી
08:28
યુવતીને પોલીસકર્મીએ માર્યો લાફો, DCP ભાવના પટેલે શું કહ્યું તે જાણો
01:33
આસામ: રાજધાની એક્સપ્રેસની અડફેટે આવી ગયું હાથીઓનું ટોળું, 8 હાથીના મોત, અનેક ઘાયલ
00:40
ગૌહત્યા માટે ના પાડતા યુવકની હત્યા કરી? વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
03:21
સુરતમાં પણ પોલીસની ગુંડાગીરી જોવા મળી, વેપારીને માર માર્યો? Video
01:50
Watch Video: પોલીસકર્મીની આ તે કેવી ગુંડાગીરી, મહિલાને જાહેરમાં સટાક દઈને લાફો માર્યો
05:58
મહેસાણામાં જબરૂ થયું, આખે આખે ગામ કાગળ પર વેચાઈ ગયું? હચમચાવી દે તેવો કિસ્સો
Trending news
Rohit Sharma
'હું સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો', રોહિત શર્માએ નિવૃત્તિ પર તોડ્યું મૌન, Video
december upcoming bank holiday
Bank Holiday: આ સપ્તાહે 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ
Shardul Thakur
આ ભારતીય ક્રિકેટરના ઘરે ગુંજી કિલકારી, પત્નીએ આપ્યો પુત્રને જન્મ
Saturn transit 2026
વર્ષ 2026મા બનશે ગુરૂ-શનિનો મહાસંયોગ! 4 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ
bangladesh
દીપુ દાસને ફેક્ટરીમાંથી ખેંચીને લઈ ગઈ ઉન્માદી ભીડ, હત્યા પહેલાનો ડરામણો Video
lothal
લોથલ માટે ભારતે આ દેશ સાથે કર્યો કરાર, સાથે મળી બનાવશે વર્લ્ડક્લાસ મેરીટાઈમ મ્યૂઝિયમ
Shubman Gill
શુભમન ગિલ OUT, સૂર્યકુમાર યાદવ IN... આ રીતે બચી ગઈ કેપ્ટનની ખુરશી, જાણો ઇનસાઇડ સ્ટો
Post Office FD
Post Office માં જમા કરો ₹2,00,000 અને મેળવો ₹89,990 નું ફિક્સ વ્યાજ, જાણો વિગત
Gujarat Poliitcs
કોંગ્રેસમાં ફરી ટાંટિયાખેંચ! મેવાણીને નવો હોદ્દો આપવા મુદ્દે શરૂ થયો નવો કકળાટ
Cheapest automatic cars
Maruti S-Presso લઈને Tata Punch સુધી, આ છે દેશની સસ્તી ઓટોમેટિક કાર, જાણો કિંમત