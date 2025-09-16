VIDEO: સુરતની નવરાત્રિમાં જોવા મળશે GEN-Z ટ્રેન્ડની ઝલક! જુઓ બજારમાં કેટલી કિંમતના મળી રહ્યા છે ચણિયાચોળી
વર્ષોથી આવતી ચણિયાચોળીની પેર્ટન અને સ્ટાઈલમાં આ વખતે ફેર જોવા મળ્યો હોય તેવું જણાય રહ્યું છે. સુરત શહેરની બજારની વાત કરતા, આ વર્ષે શહેરમાં GEN-Z ટ્રેન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને પોશાક ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા છે. યુકે, યુએસ, દુબઈથી ચણિયાચોળીના ઓર્ડર આવી રહ્યા છે. આ વખતે કચ્છી, આભલાવાળા ચણિયાચોળી કરતાં ફ્યુઝન સ્ટાઈલ વધારે ચાલી રહી છે. GEN-Zને પસંદ પડે તેવી ડિઝાઈનના હજારો રુપિયાના ચણિયાચોળીનું વેચાણ વધ્યું છે. જુઓ આ વર્ષે ચણિયાચોળીમાં કેવો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે.