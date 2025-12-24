हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની EDએ કરી ધરપકડ, ગ્રામ્ય કોર્ટમાં લવાયા
Viral Raval
|
Dec 24, 2025, 02:55 PM IST
Surendranagar: Deputy Mamlatdar arrested by ED brought to court
ફ્લાવર શોની ટિકિટના ભાવમાં વધારો, જાણો શું હશે રેટ
માતાની ખુબ યાદ આવતી હતી...યુવકે મોત વ્હાલુ કર્યું, હચમચાવતો કિસ્સો
લીબિયાના સેના પ્રમુખ મોહમ્મદ અલી અહેમદનું પ્લેન ક્રેશમાં મોત
ઈડરિયો ગઢ અને અરવલ્લીના પહાડોને બચાવવાની લડત કેટલી સફળ થશે, ઐતિહાસિક વારસો બચી શકશે?
ગણતરીના કલાકોમાં શરૂ થશે કાંકરિયા કાર્નિવલ, વિના મૂલ્યે મળશે પ્રવેશ, જાણો વિગતો
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ એક નવા વિવાદમાં સપડાઈ
સુરત: RFO સોનલ સોલંકીનું સારવાર દરમિયાન મોત
આ લે...ઓળખપત્ર બતાવીને ગિફ્ટ સિટીમાં પી શકાશે દારૂ
અમદાવાદ: યુવક-યુવતીએ શરમ તો જાણે નેવે મૂકી દીધો.. S G હાઈવેનો ચોંકાવનારો Video
પૈસાનો પાવર કાયદા કરતા મોટો છે, ગૃહરાજ્યમંત્રીના શહેરમાં જ આવા લોકો બેફામ કેમ?
Trending news
Ishan Kishan
14 સિક્સર, 7 ચોગ્ગા... ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી થતા જ આ ખેલાડીએ ફટકારી ધમાકેદાર સદી
Delhi
આંતરડા ફાટી ગયા, કાણાં પણ પડ્યા! ફાસ્ટફૂડ ખાવાથી ધોરણ-11માં ભણતી કિશોરીનું મોત
E to E Transportation Infrastructure IPO
બે દિવસ પછી ખુલી રહ્યો છે દિગ્ગજ કંપનીનો IPO, 125ના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો છે GMP
Uddav thackeray
26+11+11 ના ફોર્મ્યૂલાનો ભાજપ કેવી રીતે તોડ કાઢશે? ઠાકરે બ્રધર્સે પ્લાન બનાવી લીધો
MARC Technocrats IPO
લિસ્ટિંગની સાથે જ ક્રેશ થયો આ IPO! પહેલા જ દિવસે 24%નો ઘટાડો, જાણો
god mother
ગુજરાતની લેડી ડોન પર બની ફિલ્મે જીત્યા હતા 6 નેશનલ એવોર્ડ,આ અભિનેત્રી હતી લીડ રોલમાં
baba vanga
શું ધરતી પર જોવા મળશે એલિયન્સ સ્પેસક્રાફ્ટ? 2026 પહેલા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી વાયરલ
Ahmedabad
અમદાવાદમાં ફ્લાવર શોની એન્ટ્રી ફીમાં વધારો, પ્રાઈમ સ્લોટમાં 500 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે
Gold rate
સોના-ચાંદીએ તો બધા રેકોર્ડ તોડ્યા, ભાવમાં આજે જંગી વધારો, કેમ વધે છે ભાવ? આજનો રેટ
Sweet Potato
ડાયાબિટીસમાં શક્કરિયા ખાવા કે નહીં ? જાણો કેવા શક્કરિયા શરીરને ફાયદો કરે