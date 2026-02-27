ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા બાદ મોટી કાર્યવાહી, મામલતદાર સહિત 3 સસ્પેન્ડ

Dilip Chaudhary| Feb 27, 2026, 03:11 PM IST

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 1500 કરોડ રૂપિયાના ચર્ચિત જમીન કૌભાંડ મામલે EDના દરોડા બાદ વહીવટી તંત્રએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તપાસ દરમિયાન ગેરરીતિઓ સામે આવતા મામલતદાર, કલેક્ટરના PA અને એક ક્લાર્કને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. ED દ્વારા દરોડા અને તપાસ બાદ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં ગેરરિતી સામે આવતા કાર્યાવાહી કરવામાં આવી છે. હાલ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. 

