વડોદરામાં ચોંકાવનારી ઘટના ! 5 વર્ષની બાળકીનું શરદી-ખાંસીની સિરપ પીવડાવ્યા બાદ મોત
વડોદરા શહેરમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એક પાંચ વર્ષની બાળકીનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત થતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી મુજબ આ બાળકી તેના દાદા-દાદી સાથે રહેતી હતી, જેને શરદી-ખાંસીની સમસ્યા હોવાથી તેને સિરપ પીવડાવવામાં આવી હતી, દવા પીવડાવ્યાના થોડા જ સમયમાં તેની તબિયત લથડતા વધુ સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ માસૂમ બાળકીએ દમ તોડ્યો હતો. આ મામલે બાળકીના માસીએ ગંભીર આરોપ લગાવતા જણાવ્યું કે, દવાની આડઅસર થવાને કારણે જ તેનું મોત થયું હોવાની શંકા છે.