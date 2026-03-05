ગુજરાતમાં પનીરના નામે ચાલતો ખેલ! સુરતની ફેક્ટરીમાં રોજ 400 કિલોનું નકલી પનીર બનતું!
સુરતના પાંડેસરામાં SOG પોલીસે શંકાસ્પદ પનીર ઝડપી પાડ્યું છે. 1401 કિલો શંકાસ્પદ પનીર જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. બાતમીના આધારે મનપાના ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં દરરોજ 400 કિલો પનીર બનાવીને વેચતો હોવાની માહિતી મળી હતી. દરોડા દરમિયાન સંચાલક મહેશ શર્મા ઘટનાસ્થળે જ મળી આવ્યો હતો. શંકાસ્પદ પનીરની અંદાજીત કિંમત 3 લાખ 8 હજાર 220 રૂપિયા થઈ છે. SOGએ સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલ્યા છે.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, માલિક બે વર્ષથી ધંધો ચલાવતો હતો. તેમજ પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે તે પોતે પનીર બનાવી પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં પેકિંગ કરી વેચતા હતા. Thelin ઉપર એનલોગ પનીરના સ્ટીકર લગાવી પ્રતિ કિલો રૂ. ૨૨૦ના ભાવે સુરતની વિવિધ ડેરીઓમાં જથ્થાબંધ અને છૂટક વેચાણ કરતો હતો. તે છેલ્લા બે વર્ષથી આ પ્રવૃત્તિ ચલાવતો હતો. અને દરરોજ અંદાજે ૪૦૦ કિલો પનીર બનાવી વેચતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. Sog પોલીસે સેમ્પલ સીલ કરીને તપાસ માટે મોકલ્યા છે. સ્થળ પરથી મળી આવેલ શંકાસ્પદ પનીરના નમૂનાઓ ફૂડ સેફટી ઓફિસર દ્વારા સીલ કરીને પરીક્ષણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબોરેટરીનો અહેવાલ મળ્યા બાદ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.