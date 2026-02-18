Video - અમદાવાદમાં આજે ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે મેચ, અભિષેક શર્મા પર રહેશે બધાની નજર
અમદાવાદમાં આજે ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે મેચ રમાશે. શહેરના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સાંજે 7 વાગ્યાથી મેચ શરૂ થશે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત પહેલાથી જ સુપર-8માં પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે આ મેચ માત્ર ઔપચારિક છે. તેથી આ મેચમાં ટીમમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે. કેટલાક ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવી શકે છે. તો સિક્સ હીટર અભિષેક શર્મા પર બધાની નજર રહેશે, કારણ કે આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી તેનું પરફોર્મન્સ ખુબ જ ખરાબ રહ્યું છે.