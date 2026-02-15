ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ભારતની 'પ્રચંડ જીત' માટે દેશભરમાં પૂજા અને હવનનું આયોજન, સુરતમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ

Dilip Chaudhary| Feb 15, 2026, 03:11 PM IST

T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો ભવ્ય મુકાબલો આજે સાંજે 7 વાગ્યે રમાશે, તે પહેલાં મંદિરોમાં ભારતીય ટીમની જીત માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે. મહાશિવરાત્રીના શુભ અવસર પર ભારતની જીત માટે યજ્ઞો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ક્રિકેટ ચાહકો ભગવાન શિવને જીત માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. તો સુરતમાં પણ ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં મેચને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોએ ભારતની જીતની આશા વ્યક્ત કરી છે. શહેરની અનેક સોસાયટીઓમાં મોટી સ્ક્રીન પર મેચ નિહાળવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 

