યુદ્ધની સ્થિતિમાં સાઉદી અરબથી ઓઈલ ભરેલું ટેન્કર હોર્મુઝ જળમાર્ગથી મુંબઈ પહોંચ્યું
મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો આજે 13મો દિવસ છે. આ બધા વચ્ચે વચ્ચે હવે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઓઈલના ટેન્કરોને ટાર્ગેટ કરવાના શરૂ કરી દીધા છે. જેના કારણે દુનિયાભરમાં ઓઈલના સપ્લાયમાં સમસ્યા આવવાની આશંકા છે. જો કે આવી સ્થિતિમાં પણ એક ઓઈલનું ટેન્કર સાઉદીથી ઓઈલ લઈને ભારતના મુંબઈ કાંઠે પહોંચી ગયુ છે. આ ટેન્કર તેના કેપ્ટનની સૂજબૂજના કારણે સુરક્ષિત આવી શક્યું.
આ ઓઈલનું ટેન્કર સાઉદી અરબથી ક્રૂડ ઓઈલ ભરીને મુંબઈ પહોંચ્યું છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી પસાર થઈને સુરક્ષિત પહોંચી શક્યું. લાઈબેરિયાના ઝંડાવાળું ઓઈલ ટેન્કર મુંબઈ આવ્યું. શેનલોંગ નામના આ ટેન્કરમાં 1.35 લાખ મેટ્રિક ટન જથ્થો. ખાડી દેશમાં યુદ્ધ વચ્ચે મુંબઈ પહોંચ્યું આ ક્રૂડ ઓઈલનું ટેન્કર. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.