Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /આ રીતે ભણશે ગુજરાત? માસૂમ ભૂલકા કાદવ-દુર્ગંધ વચ્ચે તબેલામાં ભણવા માટે મજબૂર

આ રીતે ભણશે ગુજરાત? માસૂમ ભૂલકા કાદવ-દુર્ગંધ વચ્ચે તબેલામાં ભણવા માટે મજબૂર

Written ByViral Raval
Published: Sep 23, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 23, 2026, 03:00 PM
Tapi Valod-10 Anganwadi has been without a building for 17 years

Recommended Videos

કોંગ્રેસનો આંતરિક કકળાટ યથાવત! મહત્વની બેઠકમાં ગેનીબેન હાજર ન રહ્યા
02:01
અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે અનોખો લાઈવ મસાલા ઢોસા કેમ્પ, લાગે છે લાંબી લાઈનો, જુઓ Vide
05:14
ઘરે એક દિવસ માટે કરી ગણેશ સ્થાપના, 1000 કરોડથી વધુ કિંમતના ડાયમંડ ગણેશજી
01:25
ટ્રમ્પના 100 ટકા ટેરિફ આગળ ભારત ઝૂકશે નહીં, 140 કરોડ ભારતીયોનું હિત ધ્યાનમાં લેવાશે
01:08
ભારત પર 100 ટકા ટેરિફની લટકી તલવાર
01:10
ગુજરાતના રાજકારણમાં 2001માં આવ્યો મોટો વળાંક, મોદીની ગુજરાતમાં રીએન્ટ્રી, Video
06:24
2002ની અગ્નિપરીક્ષાથી 2024ની મહાગાથા સુધી...Watch Video
06:18
નરેન્દ્ર મોદીના જીવનમાં RSSએ શિસ્ત, સંગઠન અને વિચારધારાનો પાયો નાખ્યો, Video
08:35
ચાની કીટલીથી PM પદ સુધી, નરેન્દ્ર મોદીની સફર...જુઓ Video
07:30
BIS increases hallmarking fees
02:25
ખોટા દસ્તાવેજોથી બીજો પાસપોર્ટ મેળવનારો આરોપી પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખનો પુત્ર ન
04:52
અમદાવાદ: ફરી દેખાયો દીપડો? સાણંદ પંથકમાં પંજાના નિશાન મળતા લોકોમાં દહેશતનો માહોલ
09:34

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે વરવી વાસ્તવિકતા: તબેલામાં ઘડાઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું ભવિષ્ય! 17 વર
2
3
4
5