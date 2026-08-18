/ગુજરાતમાંથી ભૂપેન્દ્ર યાદવ ગયા, હવે આ છે નવા પ્રભારી : રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારીને મળી ગુજરાતની જવાબદારી

નીતિન નવીને પોતાની નવી ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ રાજ્યો માટે નવા પ્રભારીઓ અને સહ-પ્રભારીઓની મહત્વપૂર્ણ નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે. ત્યારે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને રાજ્યસભાના સાંસદ વિનોદ તાવડેને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમની સાથે જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલને ઉત્તર પ્રદેશના સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અને રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલયના પ્રભારી તરુણ ચુગને ગુજરાતના નવા પ્રભારી તરીકે જવાબદારી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતને કેન્દ્રમાં રાખીને કરાયેલી આ નિમણૂકથી રાજ્યમાં ભાજપની સંગઠનાત્મક