हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
BRN
QAT
57/ 0
(5.3)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
બનાસકાંઠાના અમિરગઢમાંથી દારૂડિયો શિક્ષક ઝડપાયો, વીડિયો થયો વાયરલ
Dilip Chaudhary
|
Feb 14, 2026, 08:40 PM IST
Teacher Caught Drunk Outside School in Amirgarh Banaskantha
More Videos
01:34
u
વ્યસન, દેખાદેખી, ખોટા ખર્ચ... લાલજી પટેલે સમાજ પ્રત્યે વ્યક્ત કરી ચિંતા
01:16
u
પોલીસ ભરતીમાં EWS ઉમેદવાર સાથે અન્યાય? દિનેશ બાંભણિયાએ ઉઠાવ્યા સવાલ
01:13
u
અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના લોકો માટે આનંદના સમાચાર
00:47
u
મુંબઈ: મુલુંડમાં મેટ્રો પિલ્લરનો ભાગ તૂટી પડ્યો, 4 લોકો ઘાયલ
01:11
u
અમદાવાદ ભાજપ સંગઠનનું નવું માળખું તૈયાર, કુલ 22 સભ્યો
01:45
u
"રાજુ કરપડા જેવા હાલ ઈસુદાનના થવાના છે, ઈટાલિયા AAPને મુક્ત કરી ઝાડુ મારી ભાજપમાં જોડાશે"
00:51
u
પહેલીવાર PM મોદીનું વિમાન હાઈવે પર બનેલી એરસ્ટ્રીપ પર ઉતર્યું, Watch Video
01:07
u
આપમાંથી રાજીનામું આપનાર રાજુ કરપડા કઈ પાર્ટીમાં જોડાશે? ખુદ કર્યો ખુલાસો!
01:53
u
રાજકોટમાં VHP અને બજરંગ દળ દ્વારા વેલેન્ટાઈન ડેનો વિરોધ, ગાર્ડનમાં બેઠેલા પ્રેમીઓને ભગાડ્યા
06:45
u
સુરત: અશાંતધારાનો છડેચોક ભંગ? મસ્જિદનો ઉલ્લેખ કરી મકાન વેચી માર્યું, ત્યાં છે મંદિર
Trending news
surat
જમીન માફિયા પર કસાયો સકંજો, 300 કરોડના કૌભાંડી વિનુ માલવિયા પર ઈકો સેલની તવાઈ
Basic Salary Hike
હવે સીધી 30,000ને પાર થશે બેસિક સેલેરી! 60% DA સાથે 8મા પગાર પંચની તૈયારી, જાણો
Pratap Dudhat
જે હાલ રાજુ કરપડાના થયા, તે જ ઈસુદાનના થશે! કોંગ્રેસ નેતાના આક્ષેપથી રાજકારણ ગરમાયું
No Handshake Policy
મેચ પહેલા પાકિસ્તાન આવ્યું ઘુંટણીએ ! હાથ મિલાવવા પર કેપ્ટનનું મોટું નિવેદન, જાણો
Recipe
રાજકોટની વર્લ્ડ ફેમસ લીલી ચટણી એકવાર ચાખી લેશો તો તેના વિના જમવાનું ફીકું લાગશે
Abhishek Sharma
પાકિસ્તાનની હવે ખેર નથી, ભારતના બ્રહ્માસ્ત્રની ટીમમાં વાપસી પાક્કી, કેપ્ટનની પુષ્ટિ
Maruti Suzuki Car Discounts
આ મારુતિ સુઝીકીની ગાડીઓ પર મળે છે 2.15 લાખ સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, જાણો
Irfan Pathan
વડોદરા ક્રિકેટમાં સત્તાધિશોને સલામ કરનારાઓને જ કામ મળે છે : ઇરફાન પઠાણ
cancer
5 સૌથી ખતરનાક કેન્સર, પહેલા નંબરના કેન્સરમાં દર્દીનો જીવ બચવાના ચાન્સ સૌથી ઓછા
mushroom farming
એન્જિનિયર યુવકે કર્યો કમાલ, બંધ રૂમમાં શરૂ કરી મશરૂમની ખેતી, હવે લાખોની કમાણી