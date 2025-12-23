हिन्दी
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ એક નવા વિવાદમાં સપડાઈ
Viral Raval
|
Dec 23, 2025, 03:05 PM IST
team of Gujarati film Laalo has been embroiled in new controversy
More Videos
01:38
u
સુરત: RFO સોનલ સોલંકીનું સારવાર દરમિયાન મોત
02:06
u
આ લે...ઓળખપત્ર બતાવીને ગિફ્ટ સિટીમાં પી શકાશે દારૂ
01:35
u
અમદાવાદ: યુવક-યુવતીએ શરમ તો જાણે નેવે મૂકી દીધો.. S G હાઈવેનો ચોંકાવનારો Video
06:13
u
પૈસાનો પાવર કાયદા કરતા મોટો છે, ગૃહરાજ્યમંત્રીના શહેરમાં જ આવા લોકો બેફામ કેમ?
03:29
u
ગણતરીના કલાકોમાં પલટાશે હવામાન, હવામાન વિભાગની મોટી ચેતવણી
01:10
u
આગામી 12 જાન્યુઆરીએ ગાંધીનગરમાં ખેડૂતો ધરણા ધરશે, જાણો શું છે મામલો
01:07
u
ભાજપના MLA અરવિંદ લાડાણીએ વિકાસ અંગે કર્યો વાણીવિલાસ, પબ્લિકે કોમેન્ટ બોક્સમાં સીધો જવાબ આપ્યો
03:03
u
સુરત: ડુમ્મસના ઉદ્યોગપતિએ જાહેર રસ્તાને બાનમાં લઈ લીધો, રસ્તા પર કરી બર્થડે ઉજવણી
02:37
u
બિન્દાસ ખાઓ આ પાણીપુરી, નુકસાન નહીં પણ થશે ફાયદો....
02:06
u
સુરત: કપૂતનું કારસ્તાન, પિતાએ ઘર પાછું માગ્યું તો ઘરને આગ લગાડી દીધી
Trending news
Save Aravalli
અરવલ્લી જશે તો અમદાવાદ પર આવશે મોટી આફત! સાબરમતી નદીનું પાણી સૂકાઈ જશે!
Jio New Year 2026 offers
New Year ઓફર્સનો મહાજંગ! Jio, Airtel અને Vi માંથી કોણ આપી રહ્યું છે સૌથી મોટી ડીલ?
throat cancer
ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ શું છે? 3 મહિના સુધી આ બીમારી રહે તો Throat Cancer
Deepak Joshi wedding
કેમ ચર્ચામાં છે ભાજપ નેતાના 63 વર્ષની વયે 'સીક્રેટ' લગ્ન, કોંગ્રેસી છે દુલ્હન
bihar
31 ડિસેમ્બરથી બંધ થઈ જશે આ યોજના, 10000 રૂપિયા મેળવવાની છેલ્લી તક
Christmas Special
ઓવન નથી? કુકરમાં આ રીતે બનાવો સ્વાદિષ્ટ ચોકલેટ કેક, બાળકો ખુશખુશાલ થઈ જશે
Share market update
ઘટતા બજારમાં પણ અનિલ અંબાણીનો શેર લગાવી રહ્યો છે કુદકા ! કોણ આપી રહ્યું છે તાકાત?
gift city
ગિફ્ટ સિટીમાં છુપાઈને નહિ, બિન્દાસ્ત પીવાશે દારૂ : આ જગ્યાઓએ આરામથી પી શકાશે શરાબ
penny stock
આ સ્ટોકે 1 લાખના બનાવી દીધા ₹1.23 કરોડ, ધીરજ રાખનાર રોકાણકારો બન્યા માલામાલ
gujarat
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો'ની ટીમ ફરી વિવાદમાં સપડાઈ! દ્વારકામાં નિયમોની ઐસીતૈસી.....