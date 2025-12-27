ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ પર ફરી એકવાર વિવાદ ભભૂકી ઊઠ્યો, જાણો શું છે મામલો
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ પર ફરી એકવાર વિવાદ ભભૂકી ઊઠ્યો છે...ઉમરગામ તાલુકાના સાળસુંબા ગામ અને મહારાષ્ટ્રના તલાસરી તાલુકાના વેવજી ગામ વચ્ચે આવેલી માત્ર 1500 મીટરની જમીન, પણ મુદ્દો એટલો નાનો નથી, કારણ કે અહીં વાત જમીનની નથી, ઓળખ અને અધિકારની છે. મહારાષ્ટ્રનો દાવો છે કે આ જમીન અમારી છે..જ્યારે બીજી તરફ આધાર, પુરાવા અને તમામ કાગળો સ્પષ્ટ કહે છે કે- જમીન ગુજરાતની છે. અહીં રહેતા લોકોના જમીનના દસ્તાવેજો ગુજરાતમાં નોંધાયેલા છે....વર્ષોથી ગુજરાતને વેરો ચૂકવાઈ રહ્યો છે અને પાણી-વિજળી જેવી સુવિધાઓ પણ ગુજરાત તરફથી જ મળતી રહી છે. આ સરહદી વિવાદ નવો નથી..1960માં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર અલગ થયા બાદ બે વર્ષ પછી સરહદ નક્કી થઈ હતી. પરંતુ આજે ટેકનિકલ માપણીને લઈને ફરી વિવાદ ઉભો થયો છે. મહારાષ્ટ્રના વિરોધ પક્ષે તો સીધો આરોપ મૂક્યો છે કે ગુજરાત તરફથી જમીન પર અતિક્રમણ થયું છે અને આ મુદ્દો વિધાનસભા સુધી પહોંચ્યો છે....સાળસુંબા પંચાયતનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે-આ જમીન ગુજરાતની જ છે..વર્ષો સુધી અહીં પંચાયત દ્વારા વિકાસકામ થયા છે. PM આવાસ યોજના અંતર્ગત ઘરો બનાવાયા છે....અને લોકોના સાત-બારમાં પણ નામ નોંધાયેલા છે....જો વિવાદિત વિસ્તાર મહારાષ્ટ્રમાં જાય- તો સાળસુંબાના 9 સર્વે નંબર જોખમમાં પડશે અને સૈંકડો લોકો રાતોરાત રાજ્ય બદલવા મજબૂર બનશે....એથી મોટો સવાલ એ છે કે સરહદ નક્કી કરતી લાઇન મહત્વની કે લોકોની ઇચ્છા?...સ્થાનિકોની એક જ માંગ છે, બન્ને રાજ્ય સરકારો મળીને આ વર્ષોથી ચાલતા વિવાદનો ઝડપી ઉકેલ લાવે...કારણ કે લોકોનો નિર્ણય સ્પષ્ટ છે..અમારે ગુજરાત સાથે જ રહેવું છે....