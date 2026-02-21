રાજધાની દિલ્હીમાં આતંકી હુમલાનું એલર્ટ, લશ્કર એ તૈયબા રચી રહ્યું છે ષડયંત્ર
દિલ્હીમાં સંભવિત આતંકી હુમલાને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓએ હાઈએલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આતંકી સંગઠન લશ્કર એ તૈયબાએ રાજ્યમાં મોટા હુમલાનું ષડયંત્ર રચ્યું છે. નિશાના પર લાલ કિલ્લો અને આસપાસના વિસ્તારો છે. ગુપ્ત બાતમી મળતા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષામાં વધારો કરાયો છે. સૂત્ર મુજબ લાલ કિલ્લા અને તેની સામે ચાંદની ચોક વિસ્તારમાં આવેલું મંદિર લશ્કર એ તૈયબાનું સંભવિત લક્ષ્ય હોઈ શકે છે. આતંકી સંગઠન દ્વારા આઈઈડી હુમલાનું ષડયંત્ર રચાવવાની આશંકા જતાવવામાં આવી છે.
ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઈનપુટ મુજબ 6 ફેબ્રુઆીએ પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાની એક મસ્જિદમાં થયેલા ધડાકાનો બદલો લેવા માટે આતંકી સંગઠન દવારા ભારતમાં મોટા હુમલાની કોશિશ થઈ શકે છે. એજન્સીઓ દેશના પ્રમુખ મંદિરોને પણ સંભવિત નિશાન પર જોઈ રહી છે.