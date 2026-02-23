ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પાટણ : સાંસદ ગેનીબેનની હાજરીમાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનું ઉલ્લંઘન, જુઓ Video

Dilip Chaudhary| Feb 23, 2026, 05:58 PM IST

પાટણ જિલ્લાના હારીજ ખાતે ઠાકોર સમાજના બંધારણના ઉલ્લંઘનનો મુદ્દો ચર્ચામાં આવ્યો છે. પાટણના પૂર્વ ભાજપ પ્રમુખ દશરથ ઠાકોરની દીકરીના લગ્ન પ્રસંગમાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમાજના નિયમો મુજબ સાદગીપૂર્ણ લગ્ન કરવાની માર્ગદર્શિકા હોવા છતાં ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાની ચર્ચા છે. લગ્ન સમારોહમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પણ હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે મામલો વધુ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. પ્રતિબંધ હોવા છતાં VIP રિસેપ્શન અને વિશાળ ભોજન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

