26મી જાન્યુઆરીએ ગાંધીનગરમાં ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન, ગેનીબેન-અલ્પેશ એક મંચ પર આવશે
ગુજરાતના રાજકારણ અને સામાજિક ક્ષેત્રના મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે...ઠાકોર સમાજના આગેવાન અને ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતર્યા છે...આગામી 26 જાન્યુઆરીના રોજ ગાંધીનગરના રામકથા મેદાન ખાતે 'અભ્યુદય' નામે એક વિશાળ સામાજિક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે...આ સંમલેનમાં હજારો લાખો લોકો ઉમટે તેવી શક્યતા છે...સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ કરીને ઠાકોર સમાજને મોટી સંખ્યામાં ગાંધીનગર પહોંચવા આહવાન કર્યું છે...