ઠાકોર સંમેલનમાં DJનો મુદ્દો ગૂંજ્યો, વિક્રમ ઠાકોરની રજૂઆતનો ગેનીબેને આપ્યો આ જવાબ
કાર્યક્રમમાં ગુજરાતી લોકપ્રિય સુપરસ્ટાર વિક્રમ ઠાકોરે સ્ટેજ પરથી સમાજના આગેવાનોને સંબોધતા ડીજેના મુદ્દે ફેરવિચારણા કરવા વિનંતી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સમાજના કુરિવાજો દૂર કરવા માટે જે બંધારણ ઘડાયું છે તે આવકાર્ય છે, પરંતુ ડીજે પરના સંપૂર્ણ પ્રતિબંધને કારણે અનેક ગરીબ પરિવારોની રોજીરોટી પર અસર પડી રહી છે. વિક્રમ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, "ડીજેવાળાઓનું પણ ઘર ચાલે અને તેમનું ગુજરાન ન અટકે તેવો કંઈક મધ્યમ માર્ગ કાઢવા માટે વિચાર કરજો." વિક્રમ ઠાકોરની આ રજૂઆત પર વળતો જવાબ આપતા ગેનીબેન ઠાકોરે મક્કમતાથી જણાવ્યું હતું કે, આ નિયમો કોઈ એક વ્યક્તિએ લાદેલા નથી. તેમણે કહ્યું કે આ સામાજિક બંધારણ મેં એકલાએ નથી બનાવ્યું, પરંતુ સમગ્ર ઠાકોર સમાજે ભેગા મળીને સર્વાનુમતે ઘડ્યું છે. હાલમાં આ નિયમો અમલી છે. જ્યારે આ નવા બંધારણને એક વર્ષ પૂર્ણ થશે, ત્યારે સમાજની બેઠક બોલાવીને ડીજેના વિષય પર ફરીથી વિચાર કરવામાં આવશે.