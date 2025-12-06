અમદાવાદનો ઐતિહાસિક સુભાષ બ્રિજ, વર્ષોથી શહેરને જોડતો...અચાનક મધ્ય ભાગ બેસી ગયો
આ છે અમદાવાદનો ઐતિહાસિક સુભાષ બ્રિજ, વર્ષોથી શહેરને જોડતો, પરંતુ આજે તેની વચ્ચે પડેલી મોટી તિરાડ શહેર માટે ચિંતા બની છે. ગુરુવારે અચાનક બ્રિજનો મધ્ય ભાગ બેસી જતાં, એન્જિનિયરિંગ ટીમે તરત જ બ્રિજને વાહન વ્યવહાર માટે સંપૂર્ણ બંધ કરી દીધો. બ્રિજની નીચે સાબરમતી નદીમાં બોટમાં AMCની ટીમો ઈન્સ્પેક્શન કરી રહી છે. પરંતુ અહીં ઊભો થાય છે સૌથી મોટો સવાલ—મોરબી અને ગંભીરા જેવી દુર્ઘટનાઓ બાદ, કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે સમગ્ર ગુજરાતના બ્રિજોનું ઈન્સ્પેક્શન થયું હતું, તો પછી સુભાષ બ્રિજમાં આવી મોટી ખામી કેમ નજરમાં ન આવી?. અમદાવાદમાં કુલ 83 બ્રિજ છે, જેમાંથી 7 નદી ઉપર છે. દસ્તાવેજો કહે છે—ઇન્સ્પેક્શન થયું હતું. પણ હકીકત કહે છે—હેમરિંગ ટેસ્ટ નથી, લોડ ટેસ્ટ નથી, રીબાઉન્ડ હેમર ટેસ્ટ નથી, ગ્રાઉન્ડ પેનિટ્રેટિંગ રડાર ટેસ્ટ પણ નથી....એટલે કે, માત્ર કાગળ પર ઇન્સ્પેક્શન...જમીન પર કંઈક નહીં...મોટી દુર્ઘટના બનતાં અટકી ગઈ, પરંતુ, તંત્રનું બેદરકાર વલણ હજુ પણ યથાવત્ છે. આગામી પાંચ દિવસ સુધી બ્રિજ બંધ રહેશે, પરંતુ સવાલ પાંચ દિવસનો નથી, સવાલ છે— શહેરની સુરક્ષા કેવળ નસીબ પર ચાલશે? અને શું હવે તંત્ર તમામ 83 બ્રિજની વાસ્તવિક અને ટેક્નિકલ તપાસ કરશે?...સુભાષ બ્રિજમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી છે, પણ દુર્યોજન, લાપરવાહી અને અધૂરુ ઈન્સ્પેક્શન...આ બધું શહેરને કોઈ પણ દિવસે મોટી કિંમત ચૂકવવા મજબૂર કરી શકે છે. ચર્ચા તો ઘણી છે, પરંતુ હવે જરૂર છે કડક કાર્યવાહી અને પારદર્શક ચકાસણીની.