ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
લગ્ન વચ્ચે ખાખી માટે વરરાજાની દોડ, ગુજરાતના સચિન તડવીની પ્રેરણાદાયી કહાની
Kinjal Patel
Jan 30, 2026, 11:54 AM IST
The groom's race for khaki during a wedding, an inspiring story of Sachin Tadvi from Gujarat
More Videos
00:59
દેશના ભવિષ્ય માટે ચિંતાજનક સમાચાર : જંકફૂડથી બાળકોનું વજન વધ્યું
00:34
આ મોંઘવારી મારી નાંખશે! સતત બીજા દિવસે સિંગતેલ-કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો
01:34
ત્રણ લોકોનો નાનકડો પરિવાર જીવતો ભુંજાયો! જસદણમાં અકસ્માત બાદ કારમાં આગ લાગી
01:03
બિલ્ડર પુત્રનો આપઘાત કેસ: વેવાઈના ઓળખીતા કોર્પોરેટરના પુત્ર સહિત 4 સામે FIR
04:44
Video: સોનામાં જબરદસ્ત ભાવવધારો, ગુજરાતીઓએ શોધી કાઢ્યો તોડ
02:40
બટાકાના બંપર પાકે જગતના તાતને રડાવ્યા, ભાવ ગગડતા ખેડૂત પાયમાલ થવાની કગાર પર; જુઓ Video
01:07
ગાંધીજીના પોરબંદરમાં જ સ્વચ્છતાના લીરેલીરા! ભાવસિંહજી હોસ્પિટલ ગંદકીના ભરડામાં; જુઓ Video
01:22
ભાજપ શાસિત નગરપાલિકામાં ભડકો! 11 સભ્યોએ ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ લગાવ્યો
02:28
રાજકોટ : ચાલુ ઓપરેશન દરમિયાન ડોક્ટરે બનાવી રીલ
03:17
સોનું-ચાંદી રેકોર્ડબ્રેક ભાવે પહોંચ્યું! સોનાનો એક તોલાનો ભાવ પોણા બે લાખ!
Trending news
Agriculture
ખેડૂતોને સરકાર પાસે મોટી આશા, જાણો આ વખતે કૃષિ બજેટમાં શું હશે ખાસ?
railway
મુસાફરો માટે ખુશખબર! હવે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવી સરળ,જાણો કેવી રીતે મળશે કન્ફર્મ ટિકિટ
Gujarat politics
આ નેતાપુત્રોને જાગ્યા ધારાસભ્ય થવાના કોડ, પિતાની પ્રતિષ્ઠાના રસ્તે જવા કોણ મેદાનમાં?
Interesting facts about pens
પેનના ઢાંકણામા કેમ હોય છે આ નાનકડું કાણું? વર્ષોથી પેન વાપરતા લોકો પણ નથી જાણતા કારણ
washing machine capacity
4 લોકોના પરિવાર માટે કેટલા કિલોગ્રામનું વોશિંગ મશીન યોગ્ય છે? જાણો કામની વાત
Paul Stirling
આયર્લેન્ડના પોલ સ્ટર્લિંગે રચ્યો ઈતિહાસ, ટી20માં તૂટી ગયો રોહિતનો રેકોર્ડ
shani grah are responsible for accidents
શનિ-રાહુથી લઈને મંગળ સુધી, પ્લેન ક્રેશ જેવી દુર્ઘટનાઓ માટે આ 3 ગ્રહો છે જવાબદાર,જાણો
Gold rate
અચાનક સોના-ચાંદી ધડામ થઈ ગયા, એક જ ઝટકે ભાવમાં મસમોટો ઘટાડો, આજનો ભાવ જાણો
gandhinagar
ગાંધીનગરના બિલ્ડર પુત્ર ઋષભ પટેલે મોત પહેલા પત્ની માટે છોડ્યો મેસેજ
School Holidays
School Closed: 30 જાન્યુઆરીએ ક્યાં-ક્યાં બંધ રહેશે શાળાઓ? જાણો તમારા રાજ્યનું અપડેટ