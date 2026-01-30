Rishabh Patel Builder : મારા દીકરાને મારી નાખ્યો, હર્ષ સંઘવી સાહેબ આમનો વરઘોડો કાઢો
ગાંધીનગરના બિલ્ડરના પુત્રના આપઘાત કેસમાં મહિલાઓ રડી રડીને અડધી થઈ ગઈ છે. જેમના કારણે દીકરાએ આપઘાત કર્યો એમનો વરઘોડો નીકળવો જોઈએ, અમારા ઘરનું ફૂલ કરમાઈ ગયું છે. જે લોકોએ પાપ કર્યું છે એમને સજા જ થવી થઈએ, ઋષભ પટેલના 12મીએ લગ્ન થયા હતા અને ગાંઘીનગરના સુઘડના વેલસેટ ફેમિલીના આ દીકરાએ 25મીએ આપઘાત કરી લીઘો છે. આ કેસ હાલમાં ભારે ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. પરિવારે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને પણ અપીલ કરી હતી કે અમને ન્યાય અપાવો... અમારા ઘરનું નામ રોશન કરનારો છિનવાઈ ગયો છે.