हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
ગાંધીનગર: ચિલોડામાં ધોળા દિવસે ગીરવે લીધેલી કાર કોઈ ચોરી ગયું, ઘટના CCTVમાં કેદ
ગાંધીનગર: ચિલોડામાં ધોળા દિવસે ગીરવે લીધેલી કાર કોઈ ચોરી ગયું, ઘટના CCTVમાં કેદ
Written By
Viral Raval
Published: Sep 26, 2026, 12:30 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 12:30 PM
join
share
thief stole a car in Chiloda Gandhinagar
Recommended Videos
02:58
માનવતા મરી પરવારી, ડેડ બોડી પરિવારને સોંપવા માટે કર્મચારીએ 1500 રૂપિયા માંગ્યા
02:10
વડોદરા: નાગરવાડામાં આંગણવાડી નજીક ખુલ્લેઆમ વેચાય છે દારૂ?
05:44
'જલદી કર પનવેલ નિકલના હૈ' કમેન્ટથી પ્રોફેસરનો પારો ગયો, વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી લીધો
01:40
વિદાય લઈ રહ્યું છે ચોમાસું, છતાં આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી
02:48
કેન્દ્રીય ભાજપમાં મોટા સંગઠનાત્મક ફેરફાર, જુઓ Video
02:45
મા-દીકરીએ 11-11 લાડુ ખાઈને જીતી સ્પર્ધા, પુરુષોમાં ગોવિંદબાપા પ્રથમ ક્રમે
05:24
નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસવે પર એસી બસમાં ભીષણ આગ, 9 લોકો જીવતા ભડથું થયા
08:08
Tapi Valod-10 Anganwadi has been without a building for 17 years
02:01
કોંગ્રેસનો આંતરિક કકળાટ યથાવત! મહત્વની બેઠકમાં ગેનીબેન હાજર ન રહ્યા
05:14
અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે અનોખો લાઈવ મસાલા ઢોસા કેમ્પ, લાગે છે લાંબી લાઈનો, જુઓ Vide
01:25
ઘરે એક દિવસ માટે કરી ગણેશ સ્થાપના, 1000 કરોડથી વધુ કિંમતના ડાયમંડ ગણેશજી
01:08
ટ્રમ્પના 100 ટકા ટેરિફ આગળ ભારત ઝૂકશે નહીં, 140 કરોડ ભારતીયોનું હિત ધ્યાનમાં લેવાશે
Trending
News
Photos
Videos
"આનંદીબેન 'ફઈ' છે, અનાર પટેલે બધું મન પર લેવાની જરૂર નથી", જાણો હાર્દિક પટેલ એવું શા
2
મહિલા કબડ્ડી ટીમે એશિયાડમાં જીત્યો ગોલ્ડ, ઈરાનને હરાવ્યું, 44 વર્ષ બાદ પુરુષ મેરાથોન
3
અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મહામેળાનું આજે ભવ્ય સમાપન: 40 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યા દર્શન, જાણો
4
સુરેન્દ્રનગરમાં ગોઝારો અકસ્માત: ટ્રક પાછળ ઇકો ઘૂસતા ૩ના કરૂણ મોત, ભાગવા ગયેલો ક્લીનર
5
ભારતીય નારી સબ પર ભારી! UNમાં પાકિસ્તાનના સફેદ જુઠ્ઠાણાની પોલ ખોલી નાખી