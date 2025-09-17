કરોડોમાં પીએમ મોદીનો સૂટ ખરીદ્યો, અને હવે જીવની જેમ સાચવે છે આ હીરાના વેપારી, જુઓ Video
આજે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે. આ પ્રસંગે તેમના જીવન સાથે જોડાયેલી એક રસપ્રદ વાત યાદ કરવી જરૂરી છે. સુરતના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગપતિ લાલજીભાઈ પટેલ અને નરેન્દ્ર મોદીના પ્રખ્યાત "મોદી સૂટ" ની વાત. આ સૂટ માત્ર એક કપડાનો ટુકડો નથી, પરંતુ તે દેશભક્તિ અને સમાજસેવાનું પ્રતીક બની ગયો છે. વર્ષ 2015 માં, એક ખાસ હરાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નરેન્દ્ર મોદીએ પહેરેલો એક સૂટ વેચાણ માટે રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સૂટની ખાસિયત એ હતી કે તેના પર 'નરેન્દ્ર દામોદર મોદી' નામની પ્રિન્ટ નાના અક્ષરોમાં આખા કપડા પર વણેલી હતી. આ સૂટને ખરીદવા માટે ઘણા લોકોએ બોલી લગાવી હતી, પરંતુ અંતે સુરતના હીરા ઉદ્યોગપતિ લાલજીભાઈ પટેલે તેને 4.31 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.