ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
લો બોલો..જબરુ છે આ ગામ, એકમાત્ર પંચાયત જેમાં સરપંચ છે પણ સભ્યો જ નથી
Viral Raval
|
Dec 05, 2025, 11:05 AM IST
This is the only panchayat in Gujarat without a members watch special report
04:40
u
લાલો ફિલ્મ પાછળની અત્યંત કરુણ કથની..ફિલ્મની 100 કરોડની કમાણી, પણ આમને ફૂટી કોડી પણ નહીં?
07:03
u
પ્રમુખપદનાં 75 વર્ષ, પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ, 7 ડિસેમ્બર ઐતિહાસિક દિવસ
01:30
u
અમરેલી ભાજપના નેતાની ટ્વીટ બાદ સવાલ ઉઠ્યા, Video
00:55
u
અંબાલાલની ગાત્રો થીજવી દે તેવી આગાહી, જાણો ક્યારે વધશે ઠંડી, આવી શકે માવઠું
01:29
u
લાલો ફિલ્મ વિવાદને લઈને કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ કરી પોસ્ટ
01:47
u
પુતિનના ભારત પ્રવાસને લઈને રાહુલ ગાંધીનો મોટો આક્ષેપ
01:26
u
શિક્ષકોને વળી પાછી નવી જવાબદારી? 20 ડિસેમ્બર સુધીમાં કામગીરી પૂરી કરવાની રહેશે
01:46
u
કીર્તિ પટેલની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, વધુ એક ફરિયાદ દાખલ
05:23
u
ગુજરાતના ખેડૂતોની તનતોડ મહેનત પર કોણ પાણી ફેરવી રહ્યું છે?
02:17
u
લાલો ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ, પ્રોડ્યુસર, ડાયરેક્ટર મુશ્કેલીમાં! પોલીસનું તેડું
Gujarat Voter List
ગુજરાતમાં SIR પ્રક્રિયા વચ્ચે 53 લાખ નામ કપાઈ જશે, સામે આવી મોટી જાણકારી
RBI MPC Meeting
સસ્તી થશે લોન! RBI ગવર્નરે આપ્યા ખુશીના સમાચાર, રેપો રેટમાં થયો ઘટાડો
Putin India Visit
પુતિન કયો સ્માર્ટફોન વાપરે છે? રાષ્ટ્રપતિએ પોતે કર્યો હતો ચોંકાવનારો ખુલાસો
Ahmedabad
અમદાવાદના પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં આવશે તેજી, કોમનવેલ્થના આયોજનને કારણે વધી જશે ભાવ
Putin India Visit
મોદી-પુતિનની કેમિસ્ટ્રી જોઈ ચીને એવું નિવેદન આપી દીધુ...અમેરિકા-PAKને મરચા લાગશે
Subhash Bridge
પાંચ દિવસ માટે બંધ રહેશે સુભાષ બ્રિજ, વાહન ચાલકો માટે આ છે વૈકલ્પિક માર્ગ
Sunil Narine
600 વિકેટ.... આ ઘાતક બોલરે ટી20 ક્રિકેટમાં બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, IPL માં મોટુ નામ
Putin India Visit
PM મોદીએ અત્યાર સુધી કેટલા વૈશ્વિક નેતાઓનું એરપોર્ટ પહોંચી કર્યું સ્વાગત? વિગતો જાણો
Fenugreek
આ રીતે માથામાં લગાડો સુકી મેથીનું હેર માસ્ક, ડ્રાઈ સ્કેલ્પથી લઈ ડેન્ડ્રફ થશે દુર
donald trump
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના ભારત પ્રવાસ ટાણે જ ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર કર્યો ચોંકાવનાર