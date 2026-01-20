ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

દારૂ છોડાવવા ગુજરાતના આ ગામે કમર કસી! જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ પીને આવશે તો આપવામાં આવશે આ સજા, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Jan 20, 2026, 09:34 PM IST

Mehana Video: મહેસાણાના ખેરાલુના પાન્છા ગામે અનોખો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે. યુવાધન દારૂની લતે ન ચઢે તે માટે ગ્રામસભામાં અનોખો ઠરાવ પસાર કરાયો છે. પાન્છા ગામમાં દારૂના લીધે અનેક યુવકોએ જીવ ગુમાવ્યો હોવાથી હવે તેવું ન થાય તેના માટે મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જો ગામનો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ પીને આવશે તો તેને ગામની બહાર પાંજરામાં પૂરી દેવાશે અને 12 કલાક સુધી પાંજરામાં રાખ્યા બાદ દારૂ પીનારાને પોલીસને હવાલે પણ કરવામાં આવશે. આવી સજાથી ડરીને યુવકો દારૂ પીવાનું બંધ કરે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે. ગામને વ્યસનમુક્ત કરવા માટે સરપંચ સહિતના આગેવાનોએ મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ તાલુકાના પાંછા ગામે વ્યસનમુક્તિ અને સંપૂર્ણ દારૂબંધીના અમલ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગામમાં અગાઉ દારૂના રવાડે ચડેલા યુવાનો એ જીવ ગુમાવ્યો હતો, જેને લઇ ગામના સરપંચ અને પંચાયતના સભ્યોની જાહેરાત બાદ તમામ સમાજના યુવાનો અને વડીલો મોટી સંખ્યામાં રાત્રિના સમયે એકત્રિત થયા હતા.

