ગ્રીષ્મા કાંડને યાદ અપાવે તેવી ઘટના, પીપોદરામાં ત્રણ યુવાનોએ યુવતીનું ગળું કાપ્યું
સુરતમાં ગ્રીષ્મા કાંડની યાદ અપાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. માંગરોળના પીપોદરા વિસ્તારમાં નોકરી પર જતી યુવતીનું ગળું કાપવામાં આવ્યું. બાઈક પર આવેલા ત્રણ યુવાનોએ યુવતી પાસે મોબાઈલ માંગ્યો હતો. યુવતીએ મોબાઈલ ન આપતા તેનું ગળું પકડ્યું અને ચપ્પું ફેરવી દીધું. લોહી લુહાણ હાલતમાં યુવતીને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી. યુવતી પર હુમલાના કારણની તપાસ ચાલી રહી છે. સુરત જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના લીરેલીરા ઉડાવતી એક ખૌફનાક ઘટના સામે આવી છે.,,માંગરોળના પીપોદરામાં એક યુવતી જ્યારે નોકરીએ જઈ રહી હતી, ત્યારે કાળ બનીને આવેલા લૂંટારુઓએ તેને આંતરી હતી. માત્ર એક મોબાઈલ ફોન માટે આ નરાધમોએ નિર્દોષ યુવતીનું ગળું ચીરી નાખ્યું અને તેને લોહીના ખાબોચિયામાં મરવા માટે છોડી દીધી. દિનદહાડે બનેલી આ ઘટનાએ સુરત જિલ્લા પોલીસની સુરક્ષાના દાવાઓની પોલ ખોલી નાખી છે...