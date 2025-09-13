VIDEO: મૃદુ-મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સેવાદાયિત્વના ચાર વર્ષ! કોર્પોરેટરથી મુખ્યમંત્રી સુધીની "દાદા"ની સફર
તારીખ 13 એટલે કે આજરોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સેવાદાયિત્વના ચાર વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. દાદાની સરકારના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાતે અનેક ક્ષેત્રોમાં વિકાસ પ્રાપ્ત કર્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગ્રોથ એન્જિનના વિઝનને આગળ વધારતા મુખ્યમંત્રીએ ઘણાં વિકાસલક્ષી કાર્યોને જન્મ આપ્યા અને જન-જન સુધી પહોંચાડ્યા છે. રિન્યુએબલ એનર્જીનું ક્ષેત્ર કે પછી આર્ટિફિશયલ ઈન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્ર, દરેકમાં ગુજરાતે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જેનો શ્રેય દાદાની સરકાર અને તેમણે હાથ ધરેલ કાર્યોને જાય છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની રાજકીય સફર વર્ષ 1987માં ભારતીય જનતા પાર્ટીથી થઈ હતી. વર્ષ 1999-2000 સુધી પહેલી અને 2004-2006 સુધી બીજી ટર્મમાં મેમનગર પાલિકાના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી. 2015-17માં ઔડાના ચેરમેન અને ત્યારબાદ 2017માં ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 13 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ તેમણે ગુજરાતના 17મા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા અને 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારે મતથી જીતી, બીજીવાર મુખ્યમંત્રી તરીકે પદ સંભાળ્યું. કોર્પોરેટરથી મુખ્યમંત્રી સુધીની સફરમાં દાદાના ચાર વર્ષ પૂર્ણ થયા અને પાંચમાં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે.