Video : આજે મહાશિવરાત્રિએ ઘરે બેઠાં 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન

Dipti Savant| Feb 15, 2026, 10:12 AM IST

આજે મહાશિવરાત્રિનું મહાપર્વ છે. ત્યારે વહેલી સવારથી શિવમંદિરોમાં શિવભક્તોની ભીડ જોવા મળી છે. ત્યારે તમામ શિવલયો હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા છે. વહેલી સવારથી મંદિરોમાં શિવભક્તો શિવજીની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા છે. આવામાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં ભક્તોનો જમાવડો પણ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળામાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો અને ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. ત્યારે Z 24 કલાક તમામ દર્શકોને ઘરે બેઠાં 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરાવી રહ્યું છે.. ત્યારે તમામ દર્શકોને મહાશિવરાત્રિની નિમિતે હર હર મહાદેવ

