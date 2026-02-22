हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આજે અમદાવાદમાં મહામુકાબલો : ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે મેચ
Dipti Savant
|
Feb 22, 2026, 10:40 AM IST
today t20 world cup 2026 india vs south africa match in ahmedabad narendra modi stadium
More Videos
04:03
u
અમદાવાદમાં DJ મુદ્દે બે જૂથો વચ્ચે બબાલ, મારામારી બાદ પથ્થરમારો, હિંદુ સંગઠનોએ કર્યો વિરોધ
04:30
u
સુરતના બિલ્ડરને મહિલા મિત્રએ મરવા મજબૂર કરી! 1 કરોડની બે દુકાન તેના નામે કરી હતી
02:44
u
લગ્ન નોંધણીના નવા નિયમ સામે કોઈ વાંધો હોય તો સરકારને જણાવો, 30 દિવસનો સમય
01:15
u
એક યુવકે આત્મહત્યાનો કર્યો પ્રયાસ, કીર્તિ પટેલ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
00:43
u
રાજધાની દિલ્હીમાં આતંકી હુમલાનું એલર્ટ, લશ્કર એ તૈયબા રચી રહ્યું છે ષડયંત્ર
02:07
u
અમદાવાદમાં ડમ્પર ચાલકો બેફામ, જુહાપુરામાં એક્ટિવાને મારી ટક્કર, એકનું મોત
01:49
u
રાજકોટમાં મેગા ડિમોલિશન, 1400થી વધુ દબાણો કરાશે દૂર, મોટી સંખ્યામાં પોલીસ તૈનાત
03:18
u
કિર્તી પટેલના ત્રાસથી યુવકનો આપઘાતનો પ્રયાસ, Watch Video
01:41
u
કિર્તી પટેલનો વધુ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો
01:51
u
ખેડૂત નેતા રાજૂ કરપડા મોટી નવાજૂની કરવાના મૂડમાં! કોંગ્રેસના દિગ્ગજો સાથે કરી બેઠક
Trending news
breaking news
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલઘૂમ: પ્રભારીઓને ખખડાવતા કહ્યું-"તમે પક્ષમાં માણસો સેટ.."
Ahmedabad
અમદાવાદની સોસાયટીઓને હોળી પ્રગટાવવા મળશે ખાસ કીટ, અમદાવાદીઓ ઉજવશે વૈદિક હોળી
gujarat
લગ્ન નોંધણીના નિયમો વચ્ચે HCનો મોટો ચુકાદો: પુખ્ત વયની પુત્રીને જીવનસાથી પસંદ કરવા..
Kirti Patel
સાત દિવસમાં કીર્તિ પટેલ સામે ત્રીજી ફરિયાદ : યુટ્યુબરે ધમકીથી કર્યો આપઘાતનો પ્રયાસ
Holashtak 2026
હોળાષ્ટક અશુભ હોવાનું જ્યોતિષીય કારણ, હોળાષ્ટકમાં શુભ કામ કરો તો શું થાય એ પણ જાણો
Shamlaji Temple
ફાગણી પૂનમે શામળાજી મંદિરના દર્શનના સમયમાં ફેરફાર, જાણો આરતી-ગ્રહણનો સમગ્ર કાર્યક્રમ
gujarat
સુપ્રીમના ઝટકા બાદ ટ્રમ્પ એક્શનમાં: ગ્લોબલ ટેરિફ વધારીને 15% કર્યો, 24 ફેબ્રુઆરીથી..
america
ટેરિફથી ભેગા કરેલા $133 બિલિયન પાછા મળશે? સામે આવ્યો સૌથી મોટો પ્રશ્ન, જાણો
Rahul Dravid Prediction
રાહુલ દ્રવિડની આશ્ચર્યજનક ભવિષ્યવાણી, આ બે ટીમ હશે ફાઈનલમાં, જાણો
International News
આ ભારતવંશીના કારણે ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો, અમેરિકન કોર્ટે દુનિયા પર લગાવેલા ટેરિફ પર આ