VIDEO: કચ્છમાં 'નો રોડ નો ટોલ' જનઆંદોલનના પરિણામે આગામી 3 દિવસ ટોલ ન ભરવા અંગે ટોલ ઓથોરિટી સહમત

Sep 13, 2025, 07:28 PM IST

કચ્છમાં ખખળધજ રસ્તાઓને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન દ્વારા 'નો રોડ નો ટોલ' ઝુંબેશ શરુ કરવામાં આવી હતી. જેમાં સમખિયાળી ટોલ ગેટ પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો...વાહનોના પૈડા થંભી ગયા હતા. NHAI કચ્છના સાત ટોલગેટ પર વાર્ષિક અંદાજે 2 હજાર કરોડ રુપિયાની આવક મેળવે છે પરંતુ રસ્તાની પરિસ્થિતિ તો સુધરતી નથી. ઉગ્ર આંદોલનના કારણે કચ્છના વેપાર-ઉદ્યોગ પર માઠી અસર પડશે તેની ચિંતા વધી છે. પરિણામે ઓથોરિટીએ 3 દિવસ ટોલ ન ભરવાની રાહત અને કામ પૂર્ણ કરવાની બાંહેધરી આપી છે.

